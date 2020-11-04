台積電ADR、聯電ADR均收高，早盤開小高盤，盤中同步發動攻勢，台積電(2330)大漲10.5元就貢獻台股指數百點，聯電(2303)由開盤微漲變成盤中大漲逾5%，晶圓雙雄同步發威，帶動台股盤中大漲逾百點，攻上12885點，繼昨天站回季線後，再攻上月線之上。

台積電美國存託憑證(ADR)周二收87.69美元，漲1.98美元，漲幅2.31%，換算每股約為新台幣507.2元。台積電本周二收高在441元，外資反手買超2538張，終止先前連七日賣超。

蘋果公司(Apple)宣布，將於台北時間11月11日凌晨2時舉辦線上特別活動，外界預期將發表搭載蘋果自製處理器的Apple Silicon Mac筆記型電腦，可能由台積電獨家代工處理器。台積電股價開高走高，盤中大漲10.5元至451.5元。

台積電第4季營運展望仍樂觀，下周將公布10月營收，預計將仍在千億元之上高檔。台積電在上季法說會指出，第4季在智慧型手機帶動下，預期單季營收再創新高，估在124億至127億美元，以中間值125.5億美元計，將季增3.4%，預期全年營收將成長3成並再創新高。

聯電ADR收盤為5.38美元，漲0.16美元，漲幅3.07%，換算每股約為新台幣31.12元，聯電周二收低為29.8元，外資賣超27587張。

聯電看好明年第1季續旺，預計8吋產能不足將延續到明年。聯電於法說會後，股價回測30元關卡，今開高走高，盤中大漲1.85元至31.65元。

聯電10月31日舉行運動家庭日，總經理簡山傑表示，目前看來第四季跟明年第1季，展望都不錯，未來營運將一年比一年好。簡山傑指出，目前8吋產能不足，今年有針對客戶額外增加的需求調漲價格，明年在8吋價格有調漲，12吋價格則持穩。整體來看，目前8吋產能嚴重不足，此情況確定會延續到明年。

聯電上周四下午法說會，公布雙利多，上午先公布就美國司法部起訴公司違反聯邦營業秘密保護法案件，已與司法部達成和解，以及法說會公布第3季亮麗財報，但上周五至周二股價壓回，今日重啟多頭攻勢。

(時報資訊)