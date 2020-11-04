在被視為是川普要連任就一定得拿下的佛州，川普以51.2%得票率領先拜登的47.8%，受此激勵，周二夜間美股期貨反彈大漲，投資人希望能快刀斬亂麻，盡快抵定選舉結果，為推出新一輪財政激勵措施掃除障礙。

在至關重要的搖擺州—佛羅里達，美國總統川普確定領先其民主黨對手拜登。川普與拜登開票之初的結果大致與預期相符，阿拉巴馬、印第安納，肯塔基與田納西等保守州支持川普，而傾向於民主黨的馬薩諸塞、佛蒙特、紐約與康乃狄克州則票投拜登。

目前道瓊指數期貨上漲180點或0.66%。標普500指數期貨漲1.52%，那斯達克100指數期貨大漲3.03%。

根據英國投注網站Smarkets，川普當選機率為74%，較稍早前的 33%大幅升高。

此外，初步開票結果顯示，民主黨能從共和黨手中奪下參議院，實現「藍潮」的可能性已經較先前所預期下降。

(時報資訊)