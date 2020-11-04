受惠於疫情帶動全球運輸需求，航空貨運承攬業者捷迅(2643)公布第3季財報，單季營收8.76億元，年減1.87％，稅後淨利0.62億元，年增51.97％，再創歷史新高，且連續10季成長，每股盈餘2.06元。累計前3季營收26.66億元，年增19.11％，稅後淨利1.52億元，年增102.84％，每股盈餘5.06元。

捷迅指出，為了降低客戶因疫情造成運價上漲所增加的成本風險，與各國際航空業者長期合作所培養的默契，能提供穩定艙位供給予客戶外，並能持續為其規畫並尋找最適切的運送解決方案，讓客戶能夠更迅速掌控艙位及價格等資訊，以利出貨。

此外，公司確實執行每年的營運計畫，並適時依照市場需求調整公司走向，逐步實踐公司既定的目標。這也是公司能協助客戶於激烈的國際競爭環境下，不畏疫情所帶來的艙位不足及運價不穩等變動因素創新突圍。

捷迅因應疫情造成發貨方式的改變，提供虛擬倉庫的服務滿足客戶在海外倉儲的需求，而倉庫端所提供的數據亦能讓客戶即時掌握成品及原料在庫及出庫數量等資訊，這也是捷迅為客戶所創造出附加價值的服務。

另外，近期跟順豐航空公司簽訂兩岸直航貨運包機，亦能提供更穩定的價格跟艙位來滿足中、長期客戶兩岸三地的運輸需求，不會因為艙位的缺乏而延誤出貨，同時能將人均產值最大化，讓捷迅持續保持高效獲利。

(時報資訊)