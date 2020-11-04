蔡郁璇、蔡郁潔是雙胞胎美女主播。（圖／中時資料照片）

補教名師高國華10年前背著主播妻蔡郁璇，被週刊拍到車上舌吻「補教天后」陳子璇，與蔡郁璇8年婚姻因此告終，蔡郁璇後來跟姊姊蔡郁潔上節目，吐露當年大學畢業就嫁給高國華的秘辛，承認當時父母家人都反對，如今才知道他們是對的，被一旁的蔡郁潔嗆：「她真的很好騙」。

蔡郁璇過去和姊姊蔡郁潔被封雙胞胎美女主播，10年前兩人曾一起上《小燕之夜》，蔡郁璇大方談認識高國華始末，指自己大一、大二時就進入高國華補習班工作，覺得這個老闆人很好，當時僅止於老闆和助教的關係，蔡郁璇大學畢業，高國華和前妻離婚後，便對蔡郁潔展開猛烈追求。

蔡郁璇坦言，當時跟高國華交往所有家人都反對，父親甚至沒收她手機、將她禁足，仍無法阻止蔡郁璇想跟高國華在一起的心意，反而加深了她想嫁給高國華的念頭，想掌握自己人生，蔡郁潔也說當時自己努力阻止，但妹妹愛上了就義無反顧，最後父母抵不過蔡郁璇的堅持，無奈就讓蔡郁璇嫁了，蔡郁潔說：「爸媽是對的，妳（蔡郁璇）現在知道了吧？」

蔡郁璇說，當時認定高國華主因，除了對方經濟條件不錯，最重要是很懂她的幽默，讓蔡郁璇至今還是很欣賞，兩人後來因婚變鬧翻，但蔡郁璇之後接受《自由時報》專訪，說不排斥跟陳子璇、高國華和解，甚至吐金句就算婚姻重來早知道會破局，「我還是會想嫁給高國華」，對前夫仍有舊情。

(中時新聞網)