2020ITF台北國際旅展已於2日閉幕，但仍有大量民眾詢問購買，因此六福旅遊集團決定除所有線上旅展商品續賣外，再加碼推出6個晚鳥限定優惠方案，並且推展至11月11日，搶攻雙11商機，期望將促整體線上及線下旅展總業績達4,200萬元，年增18％。

六福旅遊集團專為夜貓族打造的「台北六福萬怡酒店 夜不眠住房專案3,599元」，到明年6月底前，於平日（周日至周四）的18:00後，就能以25折的價格，雙人入住卓越客房，再享大廳酒吧400元以下的調飲或餐點兩份。另外，受到家長們高評價的「關西六福莊 犀牛艾瑪慶出嫁．住房專案12,999元」，超狂折扣39折，提供4人入住肯亞藍天樓中樓房，以及4人次的早餐、下午茶、六福村2日無限制進出入園手環等內容，還有全球唯一的犀望巴士體驗4人次（需年滿3歲（含）以上），第5~6人入住只要再每人加價2,640元，入住期間為拿到票券後至明年10月31日，看好家長們積極為孩子安排明年國內最獨特的生態學習之旅，將會有另一波搶購浪潮。

針對雙人出遊規劃，推出「關西六福莊 非洲探險住房專案7,299元」，雙人入住剛果藍天客房，還有早餐2客、超值二選一（晚餐／六福村兩日入園手環）2人次，優惠58折。

隨著天氣轉涼，台北六福萬怡酒店也在晚鳥期間推出「粵亮花膠三品鍋3,680元」，暖身優惠84折，內容包含童雞、豬肚、鮑魚、花膠等頂級食材，湯頭富含胡椒香氣，還有淡淡的青花椒味，完美融合不會搶味，喝起來還有富含膠質感，滑順不膩口，額外提供蔬菜盤、美國無骨牛小排、手打墨魚漿與手打蝦漿等，適合5~6人共同享用，極致美味第一次於線上旅展曝光，買到餐券的人搶先品嚐。

敘日全日餐廳則再另推出「平日午／晚餐牛排主餐單人券1,200元」，可兌換價值1,738元午／晚餐Buffet，也讓親友聚餐或尾牙春酒有更多元的選項。此外，搭配電商盛典雙十一即將來臨，特別規劃僅在11月11日獨賣的「台北六福萬怡酒店 敘日假日午/晚餐單人券 1,111元」，可享受價值1,518元的五星級午／晚餐Buffet，每人只能購買4組，共限量銷售400組。

(工商 )