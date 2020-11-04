大汽電（8931）公告前三季財報，累計營收入13.72億元，營業毛利2.89億元，營業淨利2.04億元，稅前淨利1.57億元，淨利1.37億元，EPS1.12元。

此外，為改善環保及營運所需，大汽電通過重油發電機組改造案，擬將重油發電機組改造為天然氣發電機組，預計投資3.6億元，預計投資日為12月1日，資金來源為自有資金及銀行融資。

大汽電近年投入綠能事業，在桃園環保科技園區設置桃環科廠一座，打造高品質、高科技的廠房與設備，用以回收廢棄物，再使用高科技製程讓廢棄物能回收再利用。

大汽電也在大園工業區內建置總長超過10公里的蒸汽輸送管線，提供能資源整合服務的廠商有66家，且持續擴增中。

大汽電表示，在大園工業區，大園汽電是最大的能資源整合中心，配合經濟部持續推動循環經濟政策，未來發展策略將藉由垂直整合再生資源廠，將大園汽電打造成區域性大型能資源循環中心，發揮廢棄物處理與供應電力蒸汽的綜合效益，以實質強化經營體質。

(工商 )