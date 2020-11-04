民進黨團今(4)日偕同教育部長潘文忠、農委會副主委陳添壽召開記者會，抨擊國民黨立委所提的「校園吃萊豬」是假議題，全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽表示，民進黨政府與教育部等部會一再強調，學校使用國產豬，卻不敢直接說禁用萊豬，說法弔詭，甚至擔心時間一長，把關機制鬆動，學童將吃到美牛豬。

立法院教文會本周一審查《學校衛生法》第23條修正案，國民黨、民眾黨、時代力量及無黨籍立委共提11案有關禁止萊豬進校園法案，民進黨則沒有提案，教育部也抗拒修法。

民進黨團今日再度召開記者會，潘文忠也出席，並出示學校採購契約條文，強調規範行之有年，無須在母法《學校衛生法》明訂細項，且配合萊豬進口政策，將修正採購契約，未來只會更嚴格不會更鬆，肉類及加工製品、蛋類將一律採用國產在地食材，若廠商未使用國產食材，採購契約也訂有罰則。

全國家會長聯盟今日透過新聞稿表示，對於星期一立法院表決結果失敗，深表遺憾，家長團體最在意的，是提出清楚法律保障，就是明確禁止含有萊克多巴胺的肉品進入校園；至於採購契約在《學校衛生法》之下，沒有明訂禁止，遵循子法訂契約的廠商，萬一遇到缺貨或困難時，如何因應，此處想像空間實在太大；而全台公私立有6000多所幼稚園、50多萬名學齡前兒童，教育部與衛福部到底要如何防範萊牛豬進校園？

全長聯認為，假如台灣社會真的比2015年基改食品修法事件，更加民主與進步的話，對於食品的安全把關與承諾保證，就不能一直停留在公告上，而應具體落在法律層面，理應讓社會一看到就知道，政府的保證是真的，如此才能解決家長的擔憂與疑慮。

王瀚陽也提到，教育部不斷保證學校會使用國產出，教育部長也不敢明確說禁止萊豬進校園，這是很弔詭的說法，根本是在玩文字遊戲，家長擔心萊牛豬一旦開放來台，時間一長，把關機制鬆動，孩子很有可能吃到美牛豬，健康將受影響。

(旺報 )