美國總統大選結果即將揭曉，文化大學上午舉辦《撲朔迷離的美國總統大選：政治與傳播面向的觀察》座談會。與會學者認為，不論是現任總統川普或挑戰者拜登誰當選，對台灣都有好處。

中國文化大學行政管理學系教授楊穎超表示，川普及拜登不管誰上來，對台灣都各有各的優點，包括川普會賣武器給台灣、拜登則會讓台灣更有機會加入國際組織，甚至跟美國簽署BTA等，這些都幫助兩邊關係更緊密。

不過，他也提醒，美台關係是基於現實主義的假設，也就是台灣能夠提供多少實力出來，才能跟美國聯合，或作為美國的馬前卒，若台灣無法在經濟上打好基礎，未來如何配合美國，將會很麻煩。

中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授李孔智表示，美中關係美、中、台多邊關係的重中之中，即便美中關係改善，不見得美台關係就會降溫，即便拜登當選，美台關係也不可能倒退，只是強度及優先項目會有不同選擇。

他舉例說，拜登稱呼台灣為a leading democracy，並未使用「國家」字眼；而川普的國務卿龐培歐訪日時，被問到中共若對台動武，只說美國將採取一切行動，緩解區域的緊張情勢，所以號稱很支持台灣的川普政府，回答一樣也很模稜兩可。

中國文化大學新媒體與傳播研究中心主任莊伯仲指出，他看過對岸的一份民調，跟台灣一樣，兩岸都希望川普當選，但理由卻截然不同。台灣認為川普會保衛台灣，但大陸認為，川普當選，中國會拉近與美國距離，大陸甚至戲稱川普為「川建國」同志。

莊伯仲表示，拜登當選，除了台灣的「拜黑媒體」如何自圓其說外，對國民黨短期是利多，等於撿到槍可修理民進黨政府；對民進黨政府則是短期利空，因為要修補與美國關係，需要一番功夫，但長期來講還要觀察，現階段無法下定論。

(中時 )