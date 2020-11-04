近日因馬籍女大生命案，引發行政院遭藍營立委爆料未依規定召開治安會報，行政院長蘇貞昌日前霸氣宣布「是我決定不開會。」今日立院內政委員會原擬邀請行政院秘書長李孟諺及原民會主委夷將‧拔路兒專案報告並備詢，但李孟諺未到場，引發藍委不滿，並堅持等李孟諺到了才質詢，結果直到12點都沒有出現，擔任召委的國民黨立委鄭天財因此宣布散會。

國民黨立委孔文吉指出，蔡英文總統曾經承諾會把原住民語言法送到立院審議，結果直到現在都沒送，今天要請行政院說明困難何在，結果李孟諺不出席，擔任召委的國民黨立委鄭天財也沒同意請假，只派行政院內政衛福勞動處長到場，行政院根本是藐視國會。

國民黨立委陳玉珍說，行政院指派一個處長來，怎麼可能回答的了重要問題？應該等李孟諺到場再質詢。無黨籍立委高金素梅表示，過去沒遇過哪個官員受邀不到，這是對召委的不禮貌。

民進黨立委管碧玲指出，首長幕僚基本上不會被當作決策者而找來備詢，所以今天秘書長不來是符合體制的。

經過討論後，擔任委員會主席的鄭天財裁示，只有處長到場，也不要為難事務官，會議中止，先行休息，等李孟諺到再開始。但至中午12點左右，李孟諺都沒出現，鄭天財隨即宣布散會。

(中時 )