第16屆桂台經貿文化合作論壇2日剛在廣西南寧舉行。共簽約投資項目13個、戰略合作協議2個，簽約投資意向金額共計60.58億元人民幣。廣西南寧台商協會副會長林大為指出，廣西自貿區佔有對外優勢和良好的營商環境，將成為中國大陸經濟外循環的重要窗口，還坐擁「南向、北聯、東融、西合」的發展新格局，相信隨著新冠疫情的逐步受控，台商在廣西經濟雙循環的趨勢下具有關鍵的立足點， 可攜手共拓東協商機。

廣西近日大力向台港招手，廣西南寧2日舉行「桂台會」，與此同時，香港前特首、大陸全國政協副主席梁振英同日也在廣西考察，梁振英表示，疫情及當前國際局勢並未弱化香港「超級聯繫人」角色，香港應積極參與國家經濟內循環發展戰略，而桂港合作就是一個重要的機遇。

梁振英表示，在疫情中，香港更應充分發揮超級聯繫人的角色，參與大陸的內循環經濟策略，「一手拉著國內一手拉著國外」，梁振英認為，在疫情中，國內經濟發展非常快，內循環健康發展，香港在整個國家的發展中，定位就是「國家所需、香港所長」。就桂港合作而言，梁振英強調，仍然是遵循「廣西所需、香港所長；香港所需、廣西所長」原則。

南寧市台商協會副會長林大為表示，在未來粵港澳大灣區與東協自貿區的中間橋樑前沿窗口，廣西自貿區佔有對外優勢和良好的營商環境，將成為中國大陸經濟外循環的重要窗口，相信隨著新冠疫情的逐步受控，港澳台企業與廣西對於未來經濟雙循環的趨勢下具有關鍵的立足點， 一定要攜手共拓東協商機。

林大為表示，期許更多台灣高層次青年人才到廣西，共同分享廣西構建「南向、北聯、東融、西合」發展新格局建設、金融與科技建設和中國(廣西)自由貿易試驗區、西部陸海新通道和海峽兩岸（廣西）產業合作區建設新機遇 。

(旺報 )