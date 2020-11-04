沃旭丹麥（Orsted A/S）4日宣布，為沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場的融資需求，第二次在台灣市場發行綠色債券，債券發行由法國巴黎銀行、國泰世華商業銀行及中國信託商業銀行擔任統籌主辦銀行。

沃旭丹麥此次發行的3檔新台幣計價綠色優先債券，為優先無擔保債券，發行年期分別為7年、10年和20年，根據市場情況，總發行面額最高為新台幣150億元。

此次發行的綠色債券，將由Orsted Wind Power Taiwan Holding A/S為發行公司，並依據沃旭的歐洲中期債券發行計畫（Euro medium-term note programme, EMTN），由沃旭丹麥提供保證。

發行人評等，已獲得中華信評（標準普爾的子公司）twAA台灣信用評級，適用於在台灣的債券發行。沃旭丹麥則獲得穆迪（Moodys）評等為展望穩定Baa1，獲得標準普爾（Standard＆Poors）評等為BBB+ 展望穩定，獲得惠譽（Fitch）評等為BBB +展望穩定。

該公司表示，綠色優先無擔保債券的最終發行總額、年期與定價將在市場詢價過程結束後決定。由於本次綠色債券將依據沃旭的「綠色金融框架」發行，該框架已獲得CICERO之第二意見second opinion評級為Dark Green（https://orsted.com/en/Investors/Debt/Green-Financing），在金融市場上具有極佳競爭優勢。

(工商 )