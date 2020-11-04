香港恒生指數4日開低後衝高回落，之後再度拉升。截至半日收盤，恒指跌0.03％報24,933點，國企指數漲0.19％報10,090點。螞蟻金服概念股普跌，阿里巴巴H股跌逾6％。

半導體股亦走低，華虹半導體跌逾5％、中芯國際跌逾4％。濠賭股、物管股、教育股、航空股、汽車股等相關概念股走強。

東方財富網報導，展望後市，匯豐晉信基金認為，港股第四季中後期有望開啟新一波行情。原因主要有以下幾點：首先，2021年市場總體盈利增速有望大幅轉正，這是推動市場上漲最核心的驅動力。其次，貨幣政策方面，美國聯準會仍將維持相對寬鬆的貨幣政策，2021年升息可能性仍低，股市回穩動力增強。第三，當前人民幣資產在全球資產荒中凸顯配置價值，港股估值有望修復。最後，國際資本流出新興市場基金的態勢有望扭轉，作為新興市場基金最大的權重市場，港股資金面將大幅改善。

(工商 )