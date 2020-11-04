歲末兩大西洋傳統節慶—感恩節與聖誕節，讓冷颼颼的冬夜顯得溫馨，家家戶戶沉浸在歡聚的幸福氣氛中，而外皮金黃飄香的烤火雞，正是餐桌上不可或缺的主角。台北國賓大飯店明園西餐廳即日起推出「美式爐烤火雞禮籃」，每籃售價3,800元，適合6至8人一同享用，提供您與親朋好友在家團聚時最美味的饗宴，11月15日前預購，加贈主廚特製南瓜派乙份。

今年台北國賓大飯店明園西餐廳推出「美式爐烤火雞外帶禮籃」，主廚嚴選6公斤「重量級」的美國進口火雞，以蔓越莓、栗子、白蘭地與多種香料填入火雞中，更選用溫體豬製成香腸，切碎後填入內餡，為整體增添迷人的鹹香風味。烘烤過程中加入鼠尾草、蒜頭及百里香一同烤製，牽引出香草的獨特森林氣息；而為了將火雞的鮮美肉汁緊緊鎖住，主廚遵循道地美式手法，先使用大火烘烤再轉以小火燜烤，火雞肉伴隨多種精選香料在爐烤過程中不斷釋出誘人肉汁，這時再將香氣四溢的肉汁反覆澆淋於外皮，直至表皮出現晶瑩飽滿的金黃色澤。一口咬下彈嫩火雞肉，噴香肉汁滿溢口中，外脆內嫩的銷魂口感令人吮指回味，內餡的蔓越莓、栗子與鹹香腸讓滋味更加豐富多層次，每一口都能嘗到不同驚喜。

台北國賓主廚更特製兩種別具風味的野莓醬與主廚干邑雞汁與烤火雞相佐，其中「野莓醬」以覆盆子、紅醋栗、藍莓以及柳橙等多種新鮮水果調和而成，飽富果香的酸甜滋味令人垂涎欲滴，讓味蕾品味火雞肉的另一番柔美滋味；「干邑雞汁」則是汲取烤雞精華雞汁，加入香醇的干邑白蘭地熬煮而成，微醺的成熟韻味適合搭配火雞一同享用。此外，禮籃更附上「香烤奶油水果玉米」、「香料培根洋芋」、「凱薩沙拉」與「法國長棍麵包」等經典佳餚，澎湃份量適合6人以上分享，滿足闔家大小的胃囊。凡11月15日前預購國賓爐烤火雞禮籃，再免費贈送濃郁香醇的「主廚特製南瓜派」乙份（加購價480元），為您與家人的冬日歡聚時光甜蜜加分。

(工商 )