隔夜美股收紅，美股期貨盤也走高下，港股似乎沒有受到半點激勵。恆生指數早開低後，一下子就大挫逾200點。在貫穿百日線約24748點位置後，也找到支撐，大盤便一路向上攻堅，一度漲逾150點，亦創兩個月來新高。市場多空步調不一誰也不讓誰，相互交手下，恆指午前平盤上下震盪激烈。恆生指數早盤收24933.48點，下跌6.25點，跌幅0.025%。國企指數(H股)早盤收10090.9點，上漲19.49點，漲幅0.19%。

大型金融股逆勢走高，匯豐控股漲3.4%，友邦保險漲1.1%，中國平保保險也漲1.4%。

螞蟻上市計畫臨時突急踩煞車，母公司阿里巴巴一度大跌7%，港交所也受波急，下跌2.5%。

跟阿里巴巴有關的公司行號，個個臉全綠，阿里健康下跌1.7%，才剛吃下的高鑫零售跌1.4%，寶尊電商也跌1.6%。

馬雲有股份的雲鋒金融，重挫近4%。至於阿里巴巴股東中國動向，一度更是重挫12.5%。

(時報資訊)