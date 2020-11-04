檢測設備廠致茂(2360)持續拓展電動車市場，公布CCS EV充電測試系統，獲美系電動車大廠採用。

全球電動車市場快速增長，充電站建設也日益普及，促使電動車充電標準走向集中化發展，目前市場主流充電介面主要有日本的CHAdeMO、中國的GB/T與歐美的CCS，其中CCS複合式充電系統(Combined Charging System)為歐美八大車廠(GM、Ford、Chrysler、Audi、BMW、Benz、VW、Porsche)所力推，其充電接口集成交流電(AC)與直流電(DC)，可大幅降低充電接口佔據車輛之空間，影響力正逐步擴大中。

因此，致茂發展CCS充電測試系統，整合電網模擬器與電池模擬器再搭配CCS介面模擬器，可滿足客戶於研發、測試驗證及生產使用需求，並已獲美系電動車大廠採用，建置於產線端做充電功能檢測(End of Line)，該車廠於今年9月正式發表其首款電動車，並預計明年第二季上市，具備高壓/大電流特性，號稱充電20分鐘就能跑480公里。

致茂表示，系統可透過事先編輯測試項目，單鍵即可完成所有測試並生成報告，達到生產履歷管控並可大幅提升測試效率，為其電動車出廠前的充電性能把關。

(時報資訊)