在全聯買東西也能挖到寶！一名網友在臉書分享他在全聯買到3瓶1650ml家庭號比菲多發酵乳，只花117元，等於一瓶39元，比在超商買40元471ml的小包裝還便宜，驚人價格讓網友嗨翻，直呼「真的假的，也太便宜了吧」。

全聯隱藏優惠 他買3瓶家庭號發酵乳只花117，等於一瓶39元。(翻攝自《我愛全聯-好物老實説》)

原PO在《我愛全聯-好物老實説》分享這個優惠消息，貼出3大瓶家庭號發酵乳的照片，寫道「還真的便宜3瓶$117」，引起網友們暴動，紛紛詢問活動到什麼時候，保存期限現還有多久？「哇賽，這真的可以在期限內喝完嗎？」、「11/19到期喔」、「過期也是可以喝，它本身就是發酵的東西，當然不要過期太久啦」、「這喝完我可能糖尿病了」、「有小朋友的家庭會發現默默消失剩空瓶」。

還有網友表示，她看到消息立刻衝到全聯買，沒放特價卡片，但拿去收銀問是有的！「客人買，我看電腦價錢我也嚇到」、「我們這邊也沒標示，是店員去刷才出現」、「要減糖原味才有特價」、「便宜到誇張了吧」，「活動到11/13」。

此外，還有許多網友分享不同喝法，可以加火龍果打汁、或是加無糖綠、檸檬、牛奶都很好喝，但也有人表示，「首先冰箱要有空間」、「太多了，喝不完」。

(中時新聞網)