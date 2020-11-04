沃旭丹麥（Orsted A/S）宣布將發行新台幣計價綠色優先債券，目的是為沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場而融資。這是沃旭第二次在台灣市場發行新台幣債券，預計發行3檔共新台幣150億元。

沃旭指出，本次沃旭預計發行三檔綠色優先無擔保債券，發行年期分別為7年、10年和20年，根據市場情況，總發行面額最高為新台幣150億元。本次綠色優先無擔保債券的最終發行總額、年期與定價將在市場詢價過程結束後決定。

(工商 )