沃旭將在台灣發行綠債 3檔150億助風場建設 13:042020/11/04 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沃旭丹麥（Orsted A/S）宣布將發行新台幣計價綠色優先債券，目的是為沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場而融資。這是沃旭第二次在台灣市場發行新台幣債券，預計發行3檔共新台幣150億元。 沃旭指出，本次沃旭預計發行三檔綠色優先無擔保債券，發行年期分別為7年、10年和20年，根據市場情況，總發行面額最高為新台幣150億元。本次綠色優先無擔保債券的最終發行總額、年期與定價將在市場詢價過程結束後決定。 (工商 ) #沃旭 #發行新台幣 #新台幣 #綠色 #優先 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全家Clean Label 吸金有成 3年創150億業績 04:102020/11/04 產業．科技 元晶聯貸完成 20億元入袋拚產能 09:492020/11/04 財經 《電腦設備》融程電Q3獲利創高 Q4營運持穩高檔 08:012020/11/04 財經 2021台灣燈會 大吹科技未來風 04:102020/11/04 地方新聞 國家公園套幣第九套 「澎湖南方四島」12日開賣 10:422020/11/04 財經 廢棄口罩堆出全台萬噸垃圾 減塑會是解方？ 08:302020/11/04 生活 官員看蘇揆有樣學樣姿態高 林岱樺開第一槍何志偉接棒 07:472020/11/04 政治 台版離岸風電技術SOP起草 2025年後風場強制遵循 22:592020/11/03 財經 疫情加速淘汰賽 企業必須擁抱改變 07:002020/11/04 財經 防詬病經部訂台版離岸風電規範 04:102020/11/04 財經焦點 財經熱門新聞 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 一場大災難引爆 羅傑斯警告：下次熊市此生最慘烈 - 財經 房市過熱 沈榮津歸因兩現象 - 財經 - 工商 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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