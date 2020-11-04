大陸國務院總理李克強3日前往鄭東新區中原科技城考察，聽取河南新興產業集群推動新舊動能轉換情況彙報，並考察中原動力智慧型機器人有限公司。他表示，中國有巨大的市場，推動應用和集成創新十分必要，但要實現真正的創新突破，一定要在科學基礎方面打好基礎，強調創新突破不能急於求成，也不搞彎道超車。

中國政府網報導，李克強前往考察的中原動力智慧型機器人公司，致力於研發新型智慧型機器人。李克強瞭解其在感測器、減速器等重要環節研發進展後說，機器人研發關鍵靠演算法，而演算法關鍵靠數學。

李克強稱，中國有巨大的市場，推動應用和集成創新十分必要。但要實現真正的創新突破，就一定要在科學基礎方面打好基礎，而數學是基礎中的基礎。創新突破不能急於求成，也不搞彎道超車，必須潛下心來，以十年磨一劍的精神和把冷板凳坐熱的堅強意志力，踏踏實實把數學這個基礎中的基礎打牢。

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