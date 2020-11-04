全球開放網路廣告平台Criteo發布Criteo雙十一購物節台灣市場洞察報告」。報告顯示儘管今年全球經濟受到疫情衝擊，雙十一仍會是2020年帶動零售買氣的高峰。即使一年中有不少主要的購物節慶，雙十一已成為品牌以更全面、多元的管道，抓緊疫情下「報復性消費」商機的重要時刻。

Criteo指出，2019年，台灣雙十一購物節締造佳績，帶動線上零售業績成長四倍、提升線上零售流量成長165％。與其他購物節相比，創造出高達47％成長的轉換率，相較2018雙十一購物節，更達到了79%的年增幅。

此外，隨著東南亞市場積極造節，各種數字的購物節慶順勢崛起，例如99購物節在越南、新加坡、馬來西亞分別有著213％、183％、156％的顯著成長；在雙十購物節期間，東南亞地區整體銷售量更提升46％，轉換率則高達460％

Criteo報告指出，隨著今年新冠肺炎疫情大幅改變消費行為與電子零售趨勢，相較於新興崛起的數字購物節，在台灣、中國大陸、新加坡、馬來西亞、越南等市場，雙十一購物節對於品牌與零售商而言，仍是觸及潛在客戶與增加活動曝光的最佳時機。

Criteo大中華區董事總經理鄭偉達表示，品牌需為消費者提供安全的購物體驗，並整合線上線下的零售管道，消弭消費者在疫情下外出購物的疑慮，並透過量身打造的個人化內容，精準鎖定消費族群及其需求，與現有客戶保持互動，同時，提升廣告關聯性，廣泛發掘新客戶，如此才能在消費者欲下單購買時投放廣告，進而提升轉換率。

Criteo在今年5月對全球逾18,000名消費者進行研調。調查結果顯示，東南亞消費者使用App應用程式進行購物的頻率越趨成長。此外，App購物的銷售比例在今年第三季達到75％，換言之，越來越多的消費者已習慣使用App進行購物。在雙十一購物節來臨前，品牌與零售商可基於疫情所帶來的消費趨向改變，精確瞄準在雙十一有意採買、或具有購買潛力的消費者。

受到疫情衝擊，全球各地的實體店面仍可能被迫暫時關閉，儘管如此，實體店面仍在網路購物節中扮演極重要的角色。Signifyd研究指出，「線上購買、到店取貨（BOPIS）」已成為疫情下電子零售的新常態，此類型的線上線下整合訂單在今年六月已成長兩倍。

Criteo建議，年度購物盛事將至之際，品牌與零售商可透過以下方式提高與消費者的互動，以帶動整體銷售成長，包括鎖定特定消費族群、提高廣告關聯性以及為消費者創造最大的價值。

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