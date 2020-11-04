路透報導，Edison Research在投票日當天的投票站、投票日前的提前投票中心，以及電話訪問郵寄選票的選民等完成的出口民調顯示，川普在佛羅里達州和德州等關鍵州，得到拉丁裔選民支持的增加程度讓人有點意外。

像佛羅里達州的拉丁裔選民裡，川普與拜登是各自得到一半選民支持，而在2016年大選裡，川普只得到四成選票。整體而言，在非白人選民裡，川普得到三成支持，高於2016年的僅兩成。至於白人選民裡，高達六成支持川普，比率跟2016年一樣。

在德州的拉丁裔選民裡，川普這次得到四成的支持率，高於2016年的三成。

儘管在全美非白人選民裡，拜登得到的支持率領先川普，但川普在這次大選取得的支持率已較2016年有所增加。

在全美國非洲裔、拉丁裔、和亞洲裔選民裡，川普得到的支持率分別為約11％、31％和30％，均較2016年的支持率增加三個百分點。

儘管如此，傳統上傾向支持川普的老年族群，在這次大選裡支持川普的比率有所降低。

像共和黨票倉喬治亞州和維吉尼亞州，白人男性和老年人等對川普的支持都有所減少，部份選票還流向拜登。

以喬治亞來說，這次支持川普的白人男性比率，從2016年的八成下降至七成。年齡在65歲以上人士支持川普的比率，也從四年前的七成減少至六成。

至於維吉尼亞州，白人男性和沒大學學歷的白人，支持川普的比率均從2016年的七成下降至六成。不過，年收入在10萬美元以上的選民，高達六成支持川普。

(工商 )