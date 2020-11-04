政府建設社會住宅的數量與速度，根本遠落後民眾需求呈供不應求。市議員朱暖英4日質詢說，台中市社會住宅推展進度遠落後年輕人期望？南屯區社會住宅，究竟有幾處又規劃多少戶了？到底有沒有改變社會住宅困境。都發局強調，將通盤檢討15％計劃回饋，預估約有193戶。

朱暖英說，房價漲聲不斷，很多在地年輕人想買卻買不起，中央也想靠打房抑制房屋價格，讓年輕人可順利成家，安心打拼經濟；能不能讓社會住宅，回饋到在地方深耕的年輕人身上，就是一個能不能把人留下來的關鍵，不然人口都流失了，怎麼會有好的都市發展結果。

都發局指出，目前全台中市社會住宅有5000戶，南屯區南屯區精科樂活有190戶已完工，建功段26號預計民國111年完工，建功段四之一地號有98戶，預訂民國113年落成。建功段基地位在文山、春社里的細部計劃，將會通盤檢討15％計劃回饋，預估約有193戶。

朱暖英表示，雖南屯區的社會住宅，通盤檢討15％計劃回饋來作預留，但未必能夠確保有心要深耕南屯的在地人留下來？市府蓋社宅要用心督辦像蓋豪宅一樣，提供民眾有一個機能完善品質一流的社會住宅。

都發局強調，南屯區社會住宅計劃的15％回饋，其中並保留10％作為計劃的在地回饋，會提供給設籍南屯的民眾。

(中時 )