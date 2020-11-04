因今年降雨異常偏低，經濟部及農委會以安定公共用水之名義，針對桃竹苗地區主要水庫下游之農業灌區停灌，環境權保障基金會研究員許博任表示，看似合乎水利法規定，實際上卻有違《水利法18條》用水標的順序，以及19條必須是公共用水不足時才得以限制其他水權等規定。

根據《水利法18條》規定，用水標的依序為家用及公共給水、農業用水、水力用水、工業用水、水運、其他用途。

這次為了抗旱需求，多目標蓄水設施停止供應農業用水，以維持公共用水的穩定，在外觀上似乎是合乎水利法規定，但實際上卻有違法且不合理之處。

許博任指出，這次停灌的各水庫，民生用水(公共用水)跟工業用水的供水管線都是共用的，所以目前停供的各水庫農業用水完全停灌，但都仍然以公共用水為名持續供應工業用水，這有違反《水利法18條》用水標的順序，以及19條必須是公共用水不足時才得以限制其他水權等規定。

另外本次停灌的各水庫，其各自的運用要點裡有明確規範缺水時民生、工業及農業用水如何減供的做法。以石門水庫為例，依照石門水庫運用要點，近來水情是屬於下限至嚴重下限之間，依規定農業用水是依計畫用水量的75％供水，公共用水及工業用水是90％供水，目前各水庫直接全面停供農業用水，有違反相各關水庫的運用要點之虞。

「綠農的家」有機農業創辦人洪輝祥說，國內的工業用水其實可以循環多次利用，但很多都只使用一次，水庫的水已經告急，農委會怎麼可以動到農業用水到其他地方？今天已經對農委會不抱什麼希望，農委會主委陳吉仲應該下台。

(中時 )