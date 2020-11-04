台灣人相信風水，房子設計多會注意方位和格局，因為陽宅興旺，多能庇佑個人事業或家庭和樂。若不留意而觸犯禁忌，就會帶來不好的影響。名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，地理風水有所謂「鬥門」格局，像是家中房門對房門，就易使家人相剋頻生口角，關係不和睦，甚至招來意外血光，因此要儘可能戒之慎之。

一般看陽宅風水，大門往往是第一個被檢視的方位，門的格局相當程度影響了宅運的興衰。楊登嵙指出，房子有所謂「鬥門」，像是大門開兩門、兩戶打通變兩門、房門對房門以及大門對大門的設計，都是犯了禁忌，來看看以下4個禁忌造成的影響，並如何借力使力加以化解。

一大門開兩門

房子為了出入方便，將前面大門開兩個門，而且兩門大小相近或一樣大，稱為「鬥門」。將引發住在房子內的人，觀念不同，意見相左，口角是非，不和睦，意外血光。

解決方法：

站在房子內向外看，左手邊為「左青龍方」，右手邊為「右白虎方」；將「右白虎方」大門封閉不用，而且要用樹或漂亮工藝品等遮蔽物將虎門遮蔽。或用電腦輸出噴畫，遮蔽「右白虎方」，使外觀看不到虎邊的門。不然就將虎門拆除，砌成牆面。

二、兩戶打通變兩門

將兩棟房子打通，變成一大棟房子，前大門就變成大門開兩個門，而且兩門大小相近或一樣大，稱為「鬥門」。將引發住在房子內的人，觀念不同，意見相左，口角是非，不和睦，意外血光。

解決方法：1.將「右白虎方」大門封閉不用，而且要用樹或漂亮工藝品等遮蔽物將虎門遮蔽。2.用電腦輸出噴畫，遮蔽「右白虎方」，使外觀看不到虎邊的門。3.將虎門拆除，砌成牆面。

三、房門對房門

兩個房間的房門相對，稱為「鬥門」。將引發住在兩個房間內的人，觀念不同，意見相左，口角是非，不和睦。

解決方法：

1.將兩個房門皆裝上及膝長度的門簾。2.將其中一個房門改位置，使其兩門不相對。

四、大門對大門

兩戶人家，大門相沖對，稱為「鬥門」。將引發兩戶人家，口角是非，不和睦；甚至大門吃小門，門較小或房子較小者，好運及福氣被門較大或房子較大所帶走。

解決方法：

1.將大門擴大，但要注意與房子大小比例要相稱。2.將大門改位置，使其兩門不相沖對。3.擇日選時，安裝羅盤並開光，以穩定宅運。

(中時新聞網)