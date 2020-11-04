新北市政府動保處近日接獲民眾通報五股區新五路二段跟芳洲路交叉口的新五公園裡，有民眾多次違法使用獵具捕捉野生動物，動保處派員馬上趕到現場，當場胡男正架好陷阱，動保處現場沒入陷阱並追查車牌約談胡男到案說明，胡男已違反野生動物保育法第19條，依法處以6萬罰鍰。

動保處接獲通報後抵達公園，現場發現一台可疑機車，隨即在旁邊公園草叢處查獲胡男，起出踏網拍籠抓鳥陷阱1組。經查胡男於9月22日也曾在同一地區被檢舉獵捕野生動物，胡男當下沒有帶身分證，想立刻離開，人員立馬記下車牌並追查胡男到案說明。

據了解，胡男認為保育類鳥類才不能抓，看見麻雀、斑鳩等都市常見鳥類，便想架設陷阱抓鳥回去玩，並不知道這些鳥都屬於野生鳥類，獵捕已違反野生動物保育法第19條可依同法第49條規定裁罰6萬元以上30萬元以下罰鍰。

動保處表示，依據野生動物保育法第17條規定，一般類野生動物非經主管機關同意不得任意捕捉、飼養。民眾如發現有違法獵捕或使用陷阱捕捉野生動物行為，在自身安全無虞狀況下，可拍攝照片、影片或記下車牌，通報動保處專線電話或通報110處理，以杜絕不法獵捕野生動物。

(中時 )