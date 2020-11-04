新竹縣18歲邱姓少年「小乖」，1年多前發生汽機車相撞重大車禍，導致全身內外器官損傷，送到竹北東元綜合醫院前昏迷指數僅剩3分，醫護人員緊急插管積極搶救，整整昏迷62天後戰勝死神，逐步康復。

東元成人加護病房主任謝宗鑫表示，邱「小乖」送來時檢傷發現，有硬腦膜下積水和氣胸，脾、右腎、肝撕有裂傷，腹腔骨折內出血與膀胱動脈出血，簡單說內外器官均受損傷，緊急處置後送到加護病房。

小乖治療期間進出手術房6次，歷經開顱、剖腹探查、右腎及脾切除、肝臟修復、右鎖骨與右股骨復位固定及口腔重建等手術，全身受損器官只能一步步重建，治療過程每天都在生死界限遊走。

某天會客時，小乖的哥哥說「弟弟，我要吃了你最愛的雞排！」原以為幽默一語，沒想到昏迷的小乖治開始心跳加速，彷彿奇蹟般的一點點恢復意識，生命跡象也逐漸穩定。

小乖在整整昏迷62天後清醒，各受損器官經治療也逐漸恢復功能，一家人將此過程形容為「62個與死神拔河的日子」，並錄下加油語句重複撥放，互相扶持的氛圍令人動容。

經過1年後小乖身體也逐漸康復，日前並帶著蛋糕重回東元「看加護病房的姐姐們！」感謝搶救性命、鼓勵他康復的醫護人員，讓加護病房充滿溫馨「洋蔥」。

東元副院長兼急診科主任林鎮宇說，東元是新竹縣唯一重度級急救責任醫院，急診醫師上車執行OHCA「鳳凰專案」，甫獲消防署特殊績優團隊殊榮，並是全國少數優先建置並使用「電動骨針」於重大外傷與心臟休止病人的醫院，有效提升竹縣急救成功率。

(中時 )