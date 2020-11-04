新冠肺炎疫情延燒，專家預估本周截至8日，全球確診數將突破5000萬，死亡人數達125萬。隨著歐洲疫情擴大，歐洲也將成為5大洲當中，確診數最多的地方，其次為南美州及北美洲。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，歐洲上周單周確診數突破新高，來到194萬人，原本堅守不全國封城的防線逐漸被攻破。10月30日起，疫情最嚴峻的法國開始第2次全國封城，不關閉學校與工作場所，其餘情況除必要外出外，皆須待在家，封鎖預計持續到12 月。

另外，10月疫情淪陷的德國，確診個案數增加幅度較大，由於重症病房人數翻升，自11月2日起啟動全國封鎖措施，關閉境內所有酒吧、 俱樂部等娛樂場所。

而上周總確診數破百萬的英國，也宣布將於11月5日開始第2波封城，力度與德法相同，維持上班上課，關閉所有餐廳及娛樂場所，並限制非必要外出。

由於第2波疫情高漲，法國、義大利、英國、西班牙、俄羅斯等國家的疫情都再起，死亡數也很多，許多人都擔心歐洲是否採取大巴靈頓宣言，用自然感染達到群體免疫，但陳秀熙表示並非如此。以德、英、法三國採取封城的行動來看，這三國採取的仍是雪約翰誓言，這也是目前歐洲的趨勢。

陳秀熙預估，本周全球主要流行區域和上周類似，但歐洲的確診人數將攀升到5大州之首，其次為南美州及北美洲。截至8日，歐洲確診數將破1200萬，死亡人數達29萬，復原人數則會達到734萬；南美洲確診數則會達到近1200萬、死亡數41萬、復原數1014萬；北美洲確診數也會達1020萬，死亡人數24.8萬、復原人數406萬。

(中時 )