「情歌天后」梁靜茹去年在記者會上落淚承認婚變，與趙元同9年婚姻告終，今(4日)《CTWANT》爆出梁靜茹新桃花降臨，對象是「畢加索國際企業」總裁林達光。稍早媒體求證梁靜茹經紀人，對方證實此事，並透露相信以梁靜茹現在的狀態能有能力完成人生新目標：重新整理。

梁靜茹2009年在演唱會上被紅酒商老公趙元同求婚成功，兩人後來生下一子，去年爆出婚變，趙元同起初否認，梁靜茹9月在記者會上淚灑舞台，演唱一度中斷，之後鬆口已經和趙元同簽離婚協議書，小孩撫養權由雙方共同承擔。

今《CTWANT》報導，年底將在小巨蛋開唱的梁靜茹，日前才鬆口有一起喝咖啡的朋友，後來就被拍到和「畢加索國際企業」總裁林達光約會過夜，隔天還一起去看海，男方從背後擁抱梁靜茹，接著又送上深吻，如同熱戀中的情侶。

對此，梁靜茹經紀人稍早回應《ETtoday星光雲》，證實梁靜茹有新歡，「我們一直鼓勵她繼續相信愛情，鼓勵她多交朋友」，並表示相信以梁靜茹目前狀態更懂得珍惜人生中的相遇，也學會「重新整理」，公司支持她追求幸福，很為她開心。

(中時新聞網)