美國總統大選正值開票階段，無論這場選戰是川普或拜登獲勝，論及這場總統選舉之後的兩岸關係，學者持悲觀態度，主要問題仍在執政的民進黨「壓邊」親美，大陸對台灣恐釋放出更多壓力，讓台灣更為難、更困難，兩岸關係也可能從「冷和平」、「冷對抗」，而走「熱對抗」的局面。

文化大學新聞暨傳播學院、文化大學社會科學院今(4)日舉辦美國總統大選座談會。

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授李孔智表示，過去少見台灣民眾熱衷關注美國總統大選，本次選舉在台灣反應熱烈，呈現是台灣人將美國總統大選當吃成是「內部選舉戰線的延長」，國人對川普與拜登的清楚偏好，變成藍綠競爭的延伸。

李孔智認為，無論美國總統選舉結果如何，美國依舊是追求自身國家利益，台灣人期待拜登或川普選後友台多寡深淺，「癡心妄想都太多」，甚至以川普來說，透過讓其他國家購買軍備、繳納關稅的方式，來替美國帶來利益，「台灣當然也要貢獻自己」。

李孔智也提到，大選之後，仍舊是以美中關係影響兩岸與台美關係，但美中關係改善，也不代表台美關係能更進一步，假使拜登獲勝，台美關係也不一定會有所改變或倒退，拜登日前投稿到是《世界日報》，談到台灣是以「leading democracy」來稱謂，並沒有把台灣稱為一個國家；換言之，大選之後，講究區域霸權的美國，依舊很難容忍中國作為崛起大國，而在中美角力的前提下，勢必將持續拉攏台灣。

至於兩岸關係，李孔智直言持悲觀態度，並指出在民進黨執政下，「更難開展下去」，大陸對台灣恐釋放出更多壓力，讓台灣更為難、更困難，兩岸關係也可能從「冷和平」、「冷對抗」，而走「熱對抗」的局面。

文化大學行政管理系教授楊穎超也提到，蔡政府緊抱美國大腿，將導致台灣放棄並失去美中橋段的樞紐地位，再加上北京對蔡英文沒有信任可言，蔡政府在接下來的兩年任期，在兩岸方面，能做的一定很少，中共甚至會認為，時間是站在他們那邊。

(旺報 )