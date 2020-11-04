阿里巴巴集團旗下螞蟻集團3日晚間宣布暫緩在上海科創板及港交所兩地上市計畫。阿里美股3日受當重創，一度暴跌近一成，市值蒸發逾813億美元。截至收盤，阿里巴巴美股跌幅收窄至8.13％，報285.57美元。

與此同時，阿里巴巴發行的美元債券全線下跌，2057年到期的債券跌近0.06美元，為3月以來最大跌幅。

2日晚間，螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明被中國多個金融部門進行了監管約談。3日晚間，上交所和港交所先後公布螞蟻集團原訂5日的上市暫緩。

阿里巴巴擁有螞蟻集團約三分之一的股份。3日晚間，螞蟻集團方面回應稱，會積極落實約談內容，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的16字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。

螞蟻集團還在其官方微信公布「致投資者」，表示該集團暫緩在上海證券交易所A股上市計畫，受此影響，螞蟻決定於H股同步上市的計畫也將暫緩。對由此給投資者帶來的麻煩，螞蟻集團深表歉意，並稱將按照兩地交易所的相關規則，妥善處理好後續工作。

(工商 )