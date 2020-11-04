《天使之戀Online》第十四週年慶開跑囉！從11月4日(三)至12月9日(三)連續一個月的時間，遊戲內準備各式活動讓玩家參與體驗！透過限定活動贈送金幣提供玩家兌換週年慶物品外，每週更推出具有紀念價值的特殊福袋！同時只要每日登入累積在線時間，將可直接獲得「2020商城紀念銀幣」１枚！

在週年慶期間將推出連續五波的週年慶活動，週週都帶來不同的限定裝備、福袋供玩家選擇，更推出特殊的「2020-歡慶寵物福袋」、「2020-5元裝扮福袋」還有其它的全新福袋讓玩家收集！

此外，《天使之戀Online》預計在2021上半年改版！神秘的精靈國度現身，在季節更迭時工作的「四季精靈」陷入危機！請玩家攜手合作，勇闖充滿季節風情的場景、擊退兇猛無比的怪物吧！這次所要面對的除了強大的敵人之外，還要面對大自然的無情侵襲！所以請各位開始整裝待發，同心協力守護伊甸園大陸的和平！

《天使之戀 Online》歡慶十四週年 活動開跑中(圖/宇峻奧汀提供)

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