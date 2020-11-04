新竹縣政府青年事務中心已舉辦4場單身聯誼活動，每場成功速配達42對，配對成功比率約15％，並有1對傳出將步入禮堂。今年最後一波「水漾青春 眉來眼趣」單身聯誼活動5日開始報名，12月5日在峨眉湖登場。

縣長楊文科表示，他上任後成立青年事務中心，推動青年首購族自住房屋稅1％、圓夢貸款200萬元及成立SBIR專案辦公室，協助中小企業圓夢等政策外，並辦理單身聯誼活動，希望單身的青年男女有更多認識新朋友的機會。

楊文科說，很高興得知有1對配對成功的情侶，交往後已準備結婚步入禮堂，將邀請這對佳人參加縣民集團結婚，共同慶賀這段佳話，這年最後一場單身聯誼活動，將在入選2021年台灣經典小鎮的峨眉鄉舉辦，年輕朋友千萬不要錯過。

青年事務中心主任田永元說，「水漾青春 眉來眼趣」是今年單身聯誼系列活動最終回，將安排青年男女搭遊艇一起環遊峨眉湖，品嘗當地特色餐料理和體驗客家DIY手作，在山湖美景中製造更多告別單身的機會。

這場單身聯誼活動限定青年男女各40位，只要設籍、居住、就學及就業在新竹縣，20歲以上、45歲以下單身青年男女，5日起上網報名，額滿為止，報名網址及活動資訊可至新竹縣政府青年事務中心粉絲專頁。

(中時 )