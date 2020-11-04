山老鼠多次遭警方查獲，現將生立木拍照傳給客戶，再切割成客戶指定的樣貌。（保七刑警大隊提供／李文正台北傳真）

警方經過8個月長期跟監，破獲廖、劉姓堆放珍貴林木的倉庫。（保七刑警大隊提供／李文正台北傳真）

廖姓、劉姓「山老鼠」已經多次遭警方逮捕，現進化成無紙化經營，收贓、變賣全採現金交易，上月29日保七刑警大隊在新竹縣等地，經過8個月長期跟監，破獲廖、劉2人倉庫，起出尚未切割的生立木、珍貴木材共2噸重，訊後依違反森林法、竊盜、贓物等罪移送檢方複訊。

70歲廖姓、50歲劉姓長期收購盜採珍貴林木，他們隱身幕後，現委託越南等外籍人士，上山搬運，他們再將尚未雕塑、切割的原木拍給客人看，訂製希望的外型，不再像以往全部弄成聚寶盆、文昌筆等外型，可依客戶需求提高價碼、節省整運成本。

警方8個月前接獲線報，啟動「滅鼠專案」，並以高科技器材跟監，鎖定廖、劉2人的倉庫位置，上月29日，出動50名警力，在桃園市、新竹縣、苗栗縣等處發動搜索，當場查獲紅檜、牛樟木、肖楠等珍貴林木，以及聚寶盆等贓證物，總價值約40萬，逮捕廖以及同夥、員工共5人，訊後依法送辦。

保七總隊呼籲，臺灣森林野生動植物資源豐富、生物多樣性高，是全民共有的珍貴資產，大家都應秉持傳遞守護山林的精神，共同保護台灣珍貴的自然環境及資源。

(中時 )