不少人到台南都會到「知名連鎖早餐店」用餐，一名女網友也是如此。日前，她赴台南找朋友，因為很想吃超長熱狗，沒想到店員竟說「女生只點一根熱狗是想做什麼？」當下對方雖有道歉，但她仍感覺被騷擾，事後這名員工件事情鬧大後，便向店長請辭，並表示「自己的行為相當愚笨無知」。

這名柳姓小姐於上月31日，她表示到台南找朋友，又很想念這個「這家知名連鎖早餐店」的味道，於是在當地他地方用餐完畢後，便赴其中分店點了一份「超長熱狗」。當她靠櫃只單點熱狗時，為她服務的男店員卻用非常戲謔的口吻說「女生只點一根熱狗是想做什麼？」似乎是見她沒反應，又接著表示「我跟你道歉我絕對沒有在性騷擾喔！」

事發後她於臉書還原當時的狀況，受到不少網友轉發支持。（圖／翻攝自當事人臉書）

這一切讓柳姓小姐覺得既莫名又錯愕，認為店員怎會脫口說出此話？令她相當不舒服且生氣，「性騷擾無處不在，無心的也算，就算說是開玩笑也算是性騷擾」。由於該貼文是公開屬性，網路的力量使得該篇文轉發數近千人次，而事後該店店長也親自在她的貼文底下留言道歉，柳女也表示「我接受道歉，但我不會原諒，我的不舒服遭遇就是真實存在，無法消滅」，也盼望性平觀念可以被社會重視，「女性在日常生活中時常遭到這樣的冒犯」。

該名店員飽受輿論撻伐後，以自行離職方式表示歉意及負責。（圖／翻攝自當事人臉書）

男店員見愈來愈多網友出來撻伐，他也以白紙黑字方式請辭，「我本人對於那天的行為深感到抱歉，事後我覺得自己的行為非常愚笨無知，我不敢求你原諒，只想再跟妳說一聲對不起」，他也表示再也不會胡言亂語。柳女也提醒店長，期許貴公司能重視員工教育訓練與性平觀念，並強調「這從來不是開玩笑，這是性騷擾。」

(中時新聞網)