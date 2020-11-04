新冠肺炎不能大「疫」！台中市長盧秀燕4日主持「大型社區群聚疫情桌上模擬演練」，因應秋冬季節提前部署，她強調，面對疫情「寧可過度準備，備而不用」，充分模擬各種可能發生的狀況，年底有多項大型活動，視疫情滾動檢討，若疫情有變化，不排除考慮減量活動參與人數、改線上舉辦或停辦，嚴謹籌備，守護市民健康。
市府今日於防疫會議上舉行桌上模擬演練，由盧秀燕擔任指揮官，模擬秋冬來臨，新冠肺炎出現第二波疫情，且陸續出現本土確診病例，市府分3階段、25個議題進行推演，讓各單位再次盤點資源，驗證各項管制措施，屬台中市應變醫院的衛生福利部台中醫院也一同參演。
盧秀燕說，新冠肺炎疫情已持續近一年，台中今年2月及4月接續演練社區防疫、擴大防疫作為，經過幾個月實際執行各項防疫措施，各單位都有豐富經驗，台中疫情相對穩定，歸功市民及各機關努力，順利舉辦多項大型活動。
「台中一定要持續超前部署！」盧秀燕表示，世界衛生組織、衛生福利部曾提到，秋冬可能疫情會有新變化，藉由模擬防疫演練，再次盤點各項資源，提出大規模社區感染的應對方式，「寧可過度準備，備而不用，也不希望有任何疫情發生」，呼籲民眾面對疫情切勿掉以輕心，一同遵守防疫措施。
年關將近，陸續有大型活動登場，包括新社花海暨台中國際花毯節、綠柳川聖誕燈會、跨年等，市府將視疫情狀況滾動檢討，不排除減少活動參與人數、線上舉辦或停辦，面對疫情隨時應變修正。
傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬肯定市府演練過程細膩，各主政機關思慮周到；衛生福利部疾病管制署中區管制中心主任吳智文也到場督導，肯定各局處積極盤點資源及各項加嚴加密的管制措施，有助因應秋冬可能發生的疫情。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。