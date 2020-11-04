新北市新莊區塔寮坑2號抽水站外河道上在今（4）日上午10時許發現有民眾溺水，路過民眾表示，看到7旬的婦人在河道上載浮載沉，全身佈滿泥巴，嚇得連忙報警處理，警消到場後，拉起婦人時已無生命跡象，緊急送往台北醫院搶救。

據了解，婦人身上並無認何證件，經警方清查，目前已通知婦人的家屬前來確認身份，釐清婦人是否為自殺或意外落河。

(中時 )