新莊抽水站外河道 7旬婦溺水命危送醫 13:252020/11/04 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有民眾發現在新莊區塔寮坑2號抽水站外河道上有婦人溺水。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區塔寮坑2號抽水站外河道上在今（4）日上午10時許發現有民眾溺水，路過民眾表示，看到7旬的婦人在河道上載浮載沉，全身佈滿泥巴，嚇得連忙報警處理，警消到場後，拉起婦人時已無生命跡象，緊急送往台北醫院搶救。 據了解，婦人身上並無認何證件，經警方清查，目前已通知婦人的家屬前來確認身份，釐清婦人是否為自殺或意外落河。 (中時 ) #婦人 #河道 #民眾 #溺水 #抽水站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園公寓凌晨大火 父子無生命跡象命危送醫 08:202020/10/28 社會 桃園龜山工業區火警 7消防過敏送醫所幸無大礙 18:312020/10/28 社會 高齡友善照護 頭份市衛生所助家暴受虐老婦 15:362020/10/28 寶島 翁厭世尋短自焚 嗆傷芳鄰命危 04:102020/11/04 社會新聞 F-5E殉職飛官非溺水致死 跳傘前頭部受嚴重撞擊 16:002020/10/29 政治 女國中生輔導課後等接送 7旬警衛阿公竟趁機猥褻 16:382020/11/03 社會 欣興電子大火 7消防員送醫 04:102020/10/29 生活新聞 中市警找人「照」得住！靠一張年輕照片不到20分鐘找到八旬婦 09:382020/10/28 寶島 6旬婦賣家產遠嫁25歲洋男 飛半個地球變小三淚崩 11:112020/10/31 國際 人力公司女董座非法仲介3年 大賺600萬藏家中鐵櫃 11:562020/10/27 社會 社會熱門新聞 前空姐郭芷嫣提告求復職 長榮律師：不可能讓她回來 - 社會 兒獲5000萬房產變臉 傷心老翁臨終前1招遺產給孝順女 - 社會 地主什麼都沒做6.6億土地變別人的 專家：1招可破解 - 社會 官兵變家僕1／後指部少將參謀長派下屬接送妻兒 士官兵淪長工 - 社會 婦突趴餐廳地板命危 2F走下神秘皮衣男即刻救援 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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