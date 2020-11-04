台北市信義區興雅國小近期傳出家長會長涉嫌掏空會費，金額高達100多萬，事發後會長也已請辭，並到警察局報案，目前已進入司法程序，教育局也已要求列入將興雅國小臨時性財務查核名單，本周就會進行臨時性財務查核。消息人士透露，會長長期將會費交由財務長管理，在得知會費被掏空後，隨即報警處理。

北市教育局副局長陳素慧指出，目前熊姓前會長事發後已請辭，並親自到警局報案，已進入司法程序，興雅國小也在10月底遴選出新會長，而本學期收到的家長會費，也暫時不轉入家長會帳戶，會先放在學校端，在未來經過司法程序考量後，將再評估如何處理會費，教育局也將在本周執行臨時性財務查核。

陳素慧說明，每年學校家長會提出「財務支出要點」給教育局備查，教育局查核時會針對是否依照要點執行，發票是否如實，並將相關行政調查提供給司法單位，針對會費淘空的部分，牽涉調閱帳戶資料，須由司法單位處理，目前已交給司法單位處理，教育局也已通報給各家長會，提醒注意帳務與財報。

興雅國小表示，10月13日帳務交接時，發現帳務有問題，隨後會長就親自到警察局報案，並請辭，10月31日已選出新任會長，目前進入司法程序，不便說明。

(中時 )