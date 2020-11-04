美國總統大選進入開票階段，在結果揭曉前，市場充滿不確定性，股票市場波動加大。但若比較ESG指數與其他股市，可發現這段時間ESG表現較抗震。以MSCI全球股票指數為例，截至11月2日止的過去五個交易日，指數下跌2.66%，而MSCI ESG ETF則下跌1.95%。瑞銀投信總經理焦訢指出，在充滿變數的市場中，因ESG企業擁有較優異的企業管理與財務體質，所以表現更為抗跌。

焦訢表示，在各國法規積極推動下，越來越多企業納入ESG因子、資產管理業者則是將ESG放入基金選股或是選債的投資流程中。而在這股趨勢蔚為風潮下，彭博與全球最大指數公司-摩根士丹利公司(MSCI)宣布推出彭博巴克萊MSCI新興市場亞洲信用環境、社會、企業治理（ESG）指數。

焦訢強調，隨著越來愈多公司推出ESG指數，代表未來有更多資金流入ESG相關商品中，並進一步推升ESG相關商品的表現。在此趨勢推動下，焦訢預期，未來會有越來越多的基金在投資流程中納入ESG因子，這使得ESG投資概念從以往的選配變標配。這也可以解釋，何以近年來ESG股票表現優於一般股票。以MSCI ESG指數為例，自2010年迄今年11月2日止，MSCI ESG股票指數上漲達243%，但同時期的MSCI 世界指數則上漲199%。

焦訢指出，由於歐洲早在多年前便積極推廣ESG，亞太區乃至台灣，是近年才剛起步。但台灣起步雖晚，卻在主管機關帶領與業者積極推動下，發展卻是後來居上。以境內發行的ESG基金為例，今年以來到9月底止，境內ESG概念基金的規模就成長高達223%，規模成長到新台幣262億元。如今隨著台灣相關法規陸續出爐下，她認為未來台灣資產管理業在ESG的規模，會有更快的成長速度。

根據晨星資料顯示，瑞銀資產管理「永續型投資策略」資產規模，自2018年以來到今年5月底止是成長最快的歐洲資產管理公司；至於永續型ETF規模則成長到130億美元，在全體永續型ETF的佔比達28%。焦訢表示，這一連串努力讓瑞銀資產管理獲多項國際ESG機構的肯定，包括路孚特(Refinitiv) ESG評比為第一名的基金公司，亦獲得MSCI ESG評等AA級的公司。

(時報資訊)