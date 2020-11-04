遊戲新幹線旗下東方奇幻題材3D線上遊戲《完美世界2 Online》今（4）日推出全新改版，加入「小仙童」養成系統、「囈陵魂境」副本以及北陸地圖「玄冰城」等豐富內容，為玩家帶來更多挑戰樂趣。同時為慶祝遊戲上市14週年，官方也將舉辦一系列歡慶活動，邀請玩家逗陣同樂。

培養專屬明日之星 小仙童化身而戰！

本次全新版本「小仙童」上線，玩家完成指引任務後，就可以前往西陸尼加達城仙童聖母處迎接仙童降臨，還能選擇仙童性別及暱稱，而性別的選擇將左右未來的成長方向及職業，小仙童最終會成為誰，就要看玩家與小仙童之間的機緣。

在小仙童的成長過程中，也需要專業導師引導，玩家可邀請各地名師規劃授課方案，並且產生更深的牽絆，像是世外蓬萊的三大勢力領袖、西陸魔法學院教授及玄冰城執政官們，甚至天師張皓庭，如果有緣請到金牌導師，還能讓小仙童有飛躍性的成長表現。

小仙童們

小仙童在培養過程中所獲得的成長值，會決定覺醒後的初始能力，男童將隨機覺醒為南星、景天、決明，女童則是靈仙、半夏、白芷。完成覺醒後，玩家可再選擇一名小仙童進行培養，最多可擁有六位能力不同的覺醒小仙童，並選擇一位守護自己，戰鬥時玩家就可以化身為守護小仙童，使用仙童技能和屬性能力，增強戰力來應對不同戰況。

盜墓筆記「囈陵魂境」 隨機副本險象環生！

囈陵魂境場景

全新副本「囈陵魂境」是由流沙城主「百里止水」為自己打造的地下陵墓，和所有帝王的墓穴一樣，有著重重機關，每次踏入後墓門的方向及機關都會隨機變換，觸動每個機關都有可能讓人直接倒地。玩家進入副本前，需準備好勇氣與頭腦，並打起十二分的精神，也許會迷失在無盡迷宮之中，或是身陷棋局無法自拔，甚至被迫跳舞跳到精疲力竭，最終在陵墓深處與「百里止水」的三魂交鋒對決，還可能遇到七魄化形而成的BOSS，在交戰中了解每一個BOSS人格產生的緣由，如能順利擊敗，就有機會帶走它們遺留下的稀有寶物。

玄冰城疑雲劇情 五大結局等你揭曉

北陸全新地圖「玄冰城」將帶來複雜交錯、多線結局的主線任務，劇情共有五大抉擇點，每個抉擇點的選擇都會影響後續發展，帶領主角走向不同的命運，過程中所經歷的人、事、物皆不相同，甚至小人物也會因為玩家決定，帶來不一樣的宿命。為了帶來更好的劇情體驗，也將同步開啟時空之門，讓玩家可以回到過去，重新經歷與故事主角們共同的冒險之路，感受不一樣的劇情樂趣，希望讓玩家都能收穫滿意的結局。

玄冰城場景

《完美世界2 Online》14週年慶多重福利活動開跑

為歡慶遊戲上市14週年，官方推出八大主題活動「相逢如初見」、「哪裡來的小仙童」、「仙童駕到」、「請回答2020」、「主城爭奪戰」、「3V3平衡競技」、「GM單身情歌」、「揪團嗨起來」，帶來許多好康福利，邀請玩家們共襄盛舉。其中「仙童駕到」活動於即日起至12月2日，完成指定任務即可領取「相逢如初見禮包」、「錦囊包．壽星降臨」、「戰靈寶箱：S」、「碧海龍珠」等豐富好禮。

(科技)