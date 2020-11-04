元旦起中央政府開放萊豬和30個月齡以上的美國牛肉進口，為降低學校、幼兒園、兒童課後照顧中心食用風險，北市政府教育局率先訂定工作守則，以協助、督導學校及教育機構落實肉品來源安全管理工作，如廠商違反規定將公告抵制，並送請衛生局裁處，最高可處400萬罰鍰。

許多家長擔心萊豬開放後，恐釀成校園食安問題，北市教育局率先訂出4大肉品管理工作守則，包含「營養午餐、熱食部契約納入國產豬肉牛肉規範」、「學校熱食部、廚房及廠商廚房應張貼肉品產地標示為台灣」、「學校應督促廠商至校園食材登陸平台登載午餐食材來源」和「建立自主檢核機制」，教育局也會針對校園場域做專案查核。

北市教育局副局長陳素慧表示，若廠商未標示肉品來源或標示不實，將移請衛生局依據食品安全衛生管理法裁罰，教育局也會將廠商名單公告，此外，如查獲廠商有第2次登載不實，將終止契約。

教育局表示，學校或廠商如未依規定完整標示，將依食安法處3萬元至300萬元罰鍰；如有標示不實情形，則處以4萬元至400萬元罰鍰；另外，幼兒園也須訂定幼兒飲食餐點表，公布每日餐點，並標示「本園一律使用國產豬、牛肉食材」字樣，且載明食材來源。

針對幼兒園行政檢查的部分，教育局指出，如查獲園所有為落實的情形，或使用非國產豬肉、牛肉，將依幼兒教育及照顧法，命其改善，未改善處負責人3000元以上3萬元以下罰鍰。

(中時 )