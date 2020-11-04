支援無線充電，已經是不少高階手機的標準配備，但是擁有「反向無線充電」功能，也就是透過無線充電方式為其他設備充電的機種，就顯得相對稀少。Google日前在台上市的Google Pixel 5手機，近期被發現一項貼心功能，就是能在接上充電器時，自動變身無線充電板，讓你更容易分享電力給其他行動裝置。

Google先前所推出的2款5G手機Pixel 4a 5G以及Pixel 5，僅有Pixel 5支援無線充電以及電力分享功能。過去，支援無線電力分享功能的手機，都需要使用者在控制中心中手動開啟這項功能，才可以啟用。嚴格來說，使用上並不是很直覺。《9to5google》依據Google公布的支援文件指出，Google為Pixel 5加入了一個貼心功能，只要接上充電器，無線電力分享這項功能就會自動啟用，等於Pixel 5可自動變身無線充電板，讓你可以為手機或是無線耳機充電。而當感測到無線電力分享功能已有一段時間沒有使用，則會自動關閉。

使用 Pixel 手機為附件無線充電 | Pixel

相關報導指出，Pixel 5在接上USB-C充電器之後，無線電力分享功能才會自動開啟。但根據記者實際測試，無論是接上USB-C充電器（充電功率較高）或是採用USB-A的充電器，Pixel 5的無線電力分享功能都會自動開啟，可以直接為其他手機充電。

不過想當然，Pixel 5經由無線電力分享功能為其他設備充電的功率並不會很高，以致於不會讓手機本身的電力流失太多。根據官方提供的規格，Google Pixel 5具備4080mAh電池，電池容量比螢幕更大的Pixel 4a 5G的3885mAh更大一些。

(科技)