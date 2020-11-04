高雄市議員黃捷自從出櫃承認同志身分，並表示「相愛不分男女，能力不分性別」後，引發反對者強烈不滿，多次在網路上攻擊謾罵，黃皆選擇尊重未提告。黃表示，近日網友「黃喬妹」言語實在太偏激誇張，如人身攻擊「很喜歡互舔鮑魚」、「喜歡捅肛門」、「同性戀都祂馬的噁心」，讓他無法再選擇姑息，近日將蒐證赴鳳山警分局提告。

黃捷昨日（3）在臉書發文，表示：「這兩天收到許多熱心朋友的提醒，網友黃喬妹在臉書公開表示不爽我參加同志大遊行，甚至偏激的說出『很喜歡互舔鮑魚』、『喜歡捅肛門』、『同性戀都祂馬的噁心』等誇張言論。」黃指出：「從賴品妤 被檢討『露胸博板面污辱智商』、吳敦義暗批陳菊（花媽）『肥滋滋大母豬』、吳祥輝說蔡英文總統是『政治淫婦』台灣從政的女性，不斷在性別、外貌及婚嫁上，被低俗的爛言論攻擊！」

黃捷強調：「網路性霸凌言論常出現在你我週遭，輕則以帶有性羞辱的字眼來羞辱；重則合成、散播私密照片來騷擾恐嚇，尤其網路平台匿名性，又加劇網路性霸凌的傷害。即便網路性霸凌，不會對被害人造成物理性的傷害，但網路的公開性與傳播強度，即便言論被刪除了，對被害者的公開羞辱，卻不可能完全移除。」

黃捷鄭重表示：「對於批評與指教的言論，即便立場不同我都給予尊重，但純粹惡意的性羞辱、性霸凌，我無法再選擇姑息，近日我將會保留證據，前往鳳山警分局進行提告，不再讓網路性霸凌更加猖狂！」

(中時新聞網)