一份研究表明，大陸的應屆畢業生在出社會工作後，房租佔收入的25%以上，如果是在北上廣深這種一線城市的話，租金高達40%以上也是有可能發生的。為了減輕房租的壓力，大陸當地就有部分房東打出「以性代租」、「肉償租房」的方式，吸引年輕的女性變相賣身，而真的也有不少年輕女性受不了誘惑，結果最終讓自己陷入了絕路之中。

根據《網易新聞》報導指出，去年微博就傳出一起女大生以身代償房租的事情，一系列的對話截圖中，清楚的看到房東與一名網友討論「一個月幾次」來抵免租房費用，兩人從原本的一周2至3次，到最後談妥每個月16次，該名男子甚至對女大生提出「朋友輪流」的要求時，女大生也同意了。

這起事件曝光後，引起許多網友的討論，就有網友出面解釋，其實這種事情對女生來講非常沒有保障，因為大部分都不會簽合約，房東可以用各種理由向女生提出收費的請求，甚至可以隨時將你趕出去。而接受條件的女生，即便是吃虧了，也不可能報警。

其實相關的事情不只在大陸有，幾年前英國《BBC》記者就有做過調查，發現英國當地的房東也有類似的潛規則，透過性行為來抵免房租，甚至有些大方的房東還會給女房客零用錢，讓兩造雙方成為另類的包養關係。

除此之外，大陸有一名女大生，為了買最新的蘋果手機，竟然跑去小診所販賣卵子，雖然如願以償地買到自己想要的手機，但過沒幾天，肚子變得異常大，到醫院檢查後，醫生從她的肚子裡抽出了5000多毫升，重達十幾斤的腹水。醫生表示，很多女性在取完卵子後，會發生卵巢增大、腹水、全身水腫、肝腎損傷等後遺症，甚至危及生命。

(中時新聞網)