楊姓夫妻1日半夜在國道3號爆胎，想換備胎卻遇胎壓不足，警提供自己的電動打氣機救援。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

台北市楊姓男子1日深夜11點半，駕駛計程車載妻子沿國道3號北上返家，行經通霄路段時，計程車右後車輪突然爆胎，他趕緊沿通霄交流道慢慢滑行停靠苗128線旁，原想換備胎，但備胎胎壓不足，附近維修廠也都打烊，正好巡邏員警經過，警方提供自己的電動打氣機充飽備胎，才讓楊姓夫妻順利踏上返家之路。

家住台北市士林區56歲楊姓男子，以開計程車為業，1日與妻子開計程車到台中大里區訪友，深夜駕車北上返家，但車輛行經國道3號通霄路段時，不明原因後車輪突然爆胎消氣，幸好當時他的車速不快，車體稍有搖晃後沒有發生意外，他趕緊下通霄交流道，滑行停靠在苗128線往東方向匝道口。

楊姓夫妻1日半夜在國道3號爆胎，想換備胎卻遇胎壓不足，警提供自己的電動打氣機救援。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

楊姓男子表示，原想自行更換車內的備胎，卻沒想到備胎胎壓不足，查看附近維修廠也都打烊，夫妻倆就站在昏暗的路旁，不知如何是好，正巧1輛警車經過，他們向警車揮手，警方了解狀況後，提供電動打氣機救援。

烏眉派出所所長劉恭良指出，得知楊姓夫妻之車輛情形，他立即返所拿個人私家車內的電動打氣機，並主動協助楊男將備胎胎壓充飽，順利排除困境，呼籲用路人外出駕車前，應事先檢查車輛各項機件是否有正常運作、車輛胎紋是否已磨損，及胎壓是否足夠，另車上也要準備工具，以備不時之需。

通霄警分局表示，車輛行駛中若遇爆胎，首先應抓穩方向盤、不得急踩剎車，右腳鬆油門讓車自然減速，打右閃燈將車慢慢滑行到路旁，以避免車輛打滑發生危險。

(中時 )