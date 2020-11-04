正值美國總統選舉之日的同時，也決定參議院與眾議院將由誰掌控。而據美媒《CNBC》指出，肯塔基州聯邦參議員麥康奈（Mitch McConnell）擊敗民主黨對手麥格拉斯（Amy McGrath），也讓他成為參院史上任期最久的共和黨領袖。
報導指出，在近8成計票之下，麥康奈獲得57.9%的得票率遠勝過麥格拉斯的38.3%，自1984年以來連續7屆當選肯塔基州參議員。
麥康奈是川普在國會內最重要的政治盟友。當川普深陷「通烏門」而遭眾議院彈劾並通過時，參議院在麥康奈操盤下，成功擋下「通烏門」彈劾案；另外，在新冠紓困案、讓司法院大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）通過審查，麥康奈都有參與在其中。
不過，麥康納是否能在參議院中繼續連任多數黨領袖仍有變數，特別在大選中，民主黨聲稱要重奪參議院多數。麥康納表示，目前仍不知道哪一位候選人會勝出，也不知道哪一大黨會成為參議院多數黨。
(中時新聞網)
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