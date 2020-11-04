中金院購買500顆哨子發送給女學生與職員。（中金院提供／程炳璋台南傳真）

發生外籍女大生命案的台南市某大學，遭詬病地處偏僻，周邊道路昏暗無路燈，給歹徒有下手機會，同屬偏僻大學的中信金融管理學院4日與台南市副市長許育典舉辦校園安全座談，校方說明已申請警力進入校園巡邏。

台南市某大學發生外籍女大生命案震驚社會，避免校園安全再重蹈覆輒，台南市緊急檢討轄內偏僻大學，地處安南區台江國家公園旁的中信金融管理學院成為第1場校安座談的指標學校。

中金院提供校安警備車作為巡邏校園環境之用。（中金院提供／程炳璋台南傳真）

許育典4日聽取中金院的校安作法，校長施光訓表示，學校全部學生都住校，沒有交通問題，校方增購500個哨子給女學生，申請警力進入校園巡邏，校內3處設有警察巡邏箱。

中金院附近有外籍移工宿舍，校外旁道路一到傍晚，會出現大批外籍移工散步、運動，學校向許育典表達，希望在移工活動範圍的大排水溝、台江大橋下涵洞道路增設照明與監視器設備。

中金院現有12位外籍學生，全都住宿，校方比較困擾的是會有校外人士跑進學校餐廳買東西，有意收養6隻流浪犬成立校犬隊，在夜間校門關閉後放哨。

許育典搭上校園安全巡邏車巡視校園環境，當場請警察局、工務局盡快處理校方需求，提醒在監視器裝設前，警察局派員定時巡邏，提高見警率。

(中時 )