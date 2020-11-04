鑑於疫情改變消費習慣並著手擴大「宅生活」市場胃納，更加速了餐飲與零售通路的數位轉型，洞見趨勢的Uber Eats今（4)日宣布，從「美食外送平台」正式擴大為「隨點即送電商平台」，提供消費者餐飲、生鮮雜貨、美妝母嬰、寵物用品等外送服務，並啟動「優化網路介面」與「零售通路分眾化」，符合更多消費者對外送服務的期待。

同時，Uber Eats亦將自11月9日與與萊爾富合作，初期將有近140家門市、超過400項商品上架至 Uber Eats 平台，包含萊爾富 Hi Cafe 咖啡、牛奶、鮮食、餅乾、零嘴等多元選擇，年底前預計將增加至300家門市。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，新冠肺炎疫情為產業創造轉型契機，也促進了更多的合作，讓消費者、餐飲和零售通路業者、平台都走出新格局。李佳穎說Uber Eats平台合作商家自2019年的9000家成長至目前4萬2000多家，一年內成長幅度近4倍。同時，Uber Eats今年1至9月非餐飲商品訂單成長近9倍，為此Uber Eats將以「隨點即送電商平台」新定位迎合後疫情時代民眾生活需求，並攜手更多產業共創商機。

Uber Eats自去年推出生鮮、日用品外送後，截至目前，平台已和大潤發、家樂福、citysuper、屈臣氏、丁丁藥局、小三美日、寵物公園、CNFlower等指標性零售品牌合作，提供消費者超過百萬項商品選購，為消費者打造一站式「隨點即送電商平台」。

李佳穎表示，Uber Eats 從平台用戶調查發現，「商品選購流程」、「訂單正確性」、「訂單準時送達」是增加使用黏著度的關鍵因素。為有效提升用戶經驗，Uber Eats 決定以「個人化」、「便捷化」與「在地化」3向面重塑 APP及網站介面，同時零售通路分類並增加「寵物用品」、「鮮花」、「美妝母嬰」、「伴手禮」、「百貨商場」等「生鮮雜貨」以外的新分類，以6大品項分類，提供消費者更多樣化、直接、快速的商品選擇。

根據Uber Eats的市調結果顯示，平台消費主力的「網路優活族」橫跨青壯族群，其中包括單身、小家庭、或是頂客族。在外送商品中，除生鮮食品量販通路最受歡迎，美妝日用品、高檔超市、有機商店、藥局也衝進平台熱銷品類排行榜前10名中。

為慶祝4周年，Uber Eats宣布推出優惠活動「生日快樂送」，即（4）日起至11月30日，新用戶消費滿49元即享有30天0元外送費、既有享用戶享65折優惠一次（最高折抵100元），以及熱門平價美食買一送一優惠且週週更換新主題。

(工商 )