中信兄弟在台灣大賽率先取得2勝1敗優勢，G4雙方皆派土投登場，黃恩賜10月初在練習時不慎腳扭傷，期間僅投過練習賽，今日為他台灣大賽生涯初登板，若助兄弟贏球將取得聽牌優勢；獅隊則派江辰晏掛帥，前3場獅打線對兄弟洋投打得太悶，今日終於遇上右投本土投手，猛獅打線可能甦醒，力求扳平戰局。

黃恩賜是兄弟上半季奪冠的功臣之一，不過下半季一度下二軍調整，季末回復身手後又不幸在賽前練跑時扭傷腳踝，他受傷近1個月期間僅與味全龍投練習賽，僅丟32球就保留體力退場，昨日賽前兄弟總教練丘昌榮表示，此戰對黃恩賜沒有用球數限制，放心交給他。

黃恩賜本季對戰統一獅7場拿下2勝1敗，對戰自責分率5.05，其中林祖傑、唐肇廷、潘武雄對戰打擊率都超過4成，蘇智傑、林安可也都從黃恩賜手中開轟過，就看此戰猛獅打線能否甦醒。

兄弟前3場派出陣中3洋投壓制力驚人，獅隊打線對戰洋投合計25局僅得3分，無法突破兄弟洋投是獅隊目前處境不利的最大原因，兄弟沒有讓洋投「1、4、7」特攻，今日對上土投，悶了許久的打線非常希望能吐一口怨氣。

而江辰晏將迎來生涯第2次台灣大賽先發機會，他本季對兄弟成績不佳，6場先發1勝4敗，對戰自責分率8.36是對3隊最差，但他在10月回歸一軍後，先發2場都拿勝投，江辰晏是獅隊投手群中唯一左投，被教練團寄予厚望，今日至少要投滿5局再交給牛棚，才能為球隊拚贏球機會。

(中時 )