一名林姓男子2日晚間一位與妙齡女共同前往宜蘭市某家旅館投宿，未料凌晨時突然有自稱女子前男友的惡煞帶著5位不明人士，闖進房間內狂歐林男，林男被毆傷後聯絡友人將他送醫，未料卻傷重死亡，警方上午通知其中5位涉案人到案，尚有1人在逃，目前仍在釐清犯案動機。

據了解，林姓男子在2日晚間7點多，帶著一位年輕女子住進宜蘭市區某家旅館，大約凌晨2點多，突然有6名惡煞分乘兩部車衝入旅館後闖入房間，眾人拿起房間內桌椅當武器當場將其圍毆。

林男極力反抗後逃出旅館，事後打電話向找友人求救要求送他到醫院，未料林男送醫後突然傷勢惡化，在轉院途中失去呼吸心跳，最後急救無效。

警方獲報後，前往旅館周邊調閱監視器，發現總共有2部車在現場，經過以車追人今天傳喚5名涉案人到案，還有一人在逃。初步調查，林男遭毆原因可能和爭風吃醋有關，目前仍有待釐清。

(中時新聞網)