全台碩果僅存的鐵公路共構的舊大安溪斷橋，17年來各界引頸企盼能體驗騎自行車可追火車的樂趣！市議員李榮鴻4日關注舊大安溪橋文資保存修復及斷橋修復銜接進度，要求盡快銜接斷橋部分串連南北岸，有效帶動海線觀光發展；建設局長陳大田說，市府已進行評估，不足經費會想辦法。

李榮鴻說，舊大安溪橋建於1920年，是目前全台僅存的鐵公路共構橋梁歷史建物，位在台鐵大甲車站和日南車站間，橋體跨越大安溪下游，全長約920公尺，包含鐵路橋及公路橋兩個部分；舊大安溪橋是當地居民往來交通要道，形成火車、汽車、行人在橋上並行熱鬧現象。

李榮鴻指出，後因公路改道行駛新台1線，鐵路電氣化也改道，舊大安溪橋失在民國93年七二水災沖毀後形成斷橋，95年登錄為台中歷史建築。他多次會同立委楊瓊瓔等到場會勘，積極向中央爭取1億1500萬元的修復經費，由中央及地方各負擔一半，斷橋銜接修復由建設局處理。

陳大田表示，經現場會勘建議修復斷橋銜接以供自行車通行串聯南北岸，斷橋部分長約80.6公尺、寬約5.9公尺；新橋採用鋼結構連接南北兩側既有橋墩，既有橋墩屬歷史建築補強涉及文資審查，地方須自籌約8200萬元，經費籌措將與觀旅局行協調。

李榮鴻認為，舊大安溪橋是全台僅存的鐵公路共構橋梁歷史，明年既有舊橋文資修復完成，但斷橋卻無法銜接，南北岸無法通行就無法發揮文化觀光效應；市府應盡快規劃明年啟動斷橋銜接工程，串聯海線主要觀光景點，讓遊客可暢行海線南北追火車、觀夕照。

(中時 )