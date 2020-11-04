高雄80年歴史建築逍遙園日前修復重生，高市文化局規畫一系列相關講座、文化體驗，從介紹歷史、古蹟修復歷程、攝影、文學、茶道、飲食文化等各面向，帶領民眾更親近日本華族大谷光瑞當年在高雄留下的這座莊園行館。

文化局長王文翠表示，11月至12月的周末規畫多場講座、文化體驗工作坊，11月7日《逍遙園與大谷光瑞：二十世紀的東亞與高雄》新書發表會首先登場，邀請深入研究逍遙園的專家學者陳啟仁、楊玉姿、黃朝煌、曾玉冰、倉本知明及建築師林光浩與會，揭開逍遙園神祕面紗。

講座主題涵蓋多種視角，從大谷光瑞的生平解碼逍遙園的建築基因、從大港埔崛起與變遷探討逍遙園興築歷史、從影像紀錄看逍遙園與行仁新村，並還原逍遙園修復過程、從日本文學角度認識逍遙園住居空間與大谷光瑞的生活。

「逍遙園的建築特色，蘊含居住者生活習慣與文化傳統！」王文翠說，文化局另策畫4場日本傳統文化體驗工作坊，讓民眾穿著浴衣，在逍遙園裡體驗茶道、花道、手作和果子，留下最美麗的影像及回憶。

逍遙園是日據時期日本華族大谷光瑞在高雄大港埔建的農園別莊，1940年開園，一度面臨傾圮危機，經過在地學者努力爭取，2010年登錄為歷史建築，公部門投入資源修復，日前宣布重新開放。

(中時 )